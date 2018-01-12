В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" играет с "Сельтой".

После первого тайма каталонский клуб выигрывает со счетом 4:0.

Защитник "Барселоны" Жорди Альба впервые в карьере поучаствовал в трех голах в одном матче.

Футболист отметился голом и двумя результативными передачами.

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