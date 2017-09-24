Альба: "Все складывается здорово, но, естественно, впереди еще большая часть сезона"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба прокомментировал матч против "Жироны" (3:0).

"Это была хорошая игра. Все футболисты выполняют то, что требует от нас Вальверде, все складывается здорово, но, естественно, впереди еще большая часть сезона. Наставник отлично руководит командой. Практически все получают игровое время, кто-то больше, кто-то - меньше, но это нормально. Самое главное, что мы хорошо принимаем его методики.

Опека над Месси? Неважно, приставишь ты к нему одного или двух игроков. Его уровень позволяет ему оставить за спиной любого. Остановить его очень сложно" - приводит слова Альбы Football Espana.

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