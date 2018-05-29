Альба выразил возмущение действиями "Барселоны"

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Альба выразил возмущение действиями "Барселоны"Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба выразил возмущение действиями руководства своего клуба, информирует sport.es.

Так, агент 29-летнего бека Висенте Форес заявил: "Клуб сказал нам не беспокоиться, что они собираются связаться с нами, чтобы обсудить вопросы продления контракта. Но мы все еще ждем от них звонка. Прошло уже полтора года.

Мы ничего не понимаем, может быть, это нормально для "Барсы" или, может быть, они недовольны выступлениями игрока, который был включен ФИФА в "Команду года" и который является лучшим ассистентом Европы среди защитников. Контракт Альбы действует еще два года, посмотрим, что будет происходит, но мы не беспокоимся".

Напомним, агент Ди Марии вышел на контакт с "Барселоной". | soccernews.ru

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