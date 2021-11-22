Альба высказался о Хави на посту тренера "Барселоны"
Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен
Испанский защитник "Барселоны" Жорди Альба поделился ощущениями от работы с новым главным тренером команды Хави Эрнандесом.
"То, что Хави — наш тренер, придает дополнительную мотивацию, по крайней мере мне. Мы будем делать все возможное, чтобы заставить его гордиться. Такова наша миссия.
У него очень увлекательные занятия перед тренировками. Они объединяют нас. Тренировки проходят очень весело, но требуют больших усилий. Мы счастливы.
Изменения произошли, но я не хочу принижать достоинства тех, кто работал раньше. В конце концов, тренера уволить проще всего. Но когда дела идут плохо, виноваты и футболисты. Смена тренера — это неприятно, но Хави нас устраивает.
Он подчеркнул, что нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, кто не играл. Это положительный момент для всей команды, который поможет нам снова поверить в себя.
Хави оптимистичен. Он очень позитивный человек. Я думаю, что, скорее, это он вдохновляет нас, а не наоборот", — цитирует Альбу Goal.
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