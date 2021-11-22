Альба высказался о Хави на посту тренера "Барселоны"

Теги жорди альбахавибарселона

Альба высказался о Хави на посту тренера "Барселоны"Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Испанский защитник "Барселоны" Жорди Альба поделился ощущениями от работы с новым главным тренером команды Хави Эрнандесом.

"То, что Хави — наш тренер, придает дополнительную мотивацию, по крайней мере мне. Мы будем делать все возможное, чтобы заставить его гордиться. Такова наша миссия.

У него очень увлекательные занятия перед тренировками. Они объединяют нас. Тренировки проходят очень весело, но требуют больших усилий. Мы счастливы.

Изменения произошли, но я не хочу принижать достоинства тех, кто работал раньше. В конце концов, тренера уволить проще всего. Но когда дела идут плохо, виноваты и футболисты. Смена тренера — это неприятно, но Хави нас устраивает.

Он подчеркнул, что нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, кто не играл. Это положительный момент для всей команды, который поможет нам снова поверить в себя.

Хави оптимистичен. Он очень позитивный человек. Я думаю, что, скорее, это он вдохновляет нас, а не наоборот", — цитирует Альбу Goal.

Также не пропустите: Аллегри высказался перед матчем с "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов