Альба высказался о критике в свой адрес

Фото: инстаграм Альбы\Автор неизвестен

Защитник сборной Испании и "Барселоны" Жорди Альба после победы над "Алавесом" (1:0) в 22-м туре Ла Лиги поделился мнением о критике, которая на него посыпалась после поражения от "Атлетика" (2:3) в матче 1\8 финала Кубка Короля.

"Я уже много лет чувствую, что ко мне относятся особо. Такое случается не впервые. Но я принимаю критику, она всегда будет.

Если я хорошо играю, обо мне никто не говорит. Если я провожу нормальный матч, меня критикуют за то, что я не организовал два гола. Если я играю плохо, я убит. Но я понимаю, что в прошлой игре сыграл не лучшим образом.

Никто не дарил мне 10 лет в "Барселоне". Выделяют всегда только ветеранов. Выглядит так, словно в "Барселоне" есть только ветераны, больше никого.

О ветеранах говорят уже четыре года. Тогда мне было 28 лет. Вот так обстоят дела. Сейчас мне 32 года, но я чувствую, что силен. Матчи могут складываться лучше или хуже, но, повторюсь, в прошлой игре я не был хорош", – сказал испанец.

В нынешнем сезоне Альба сыграл в в 15 матчах Ла Лиги, в которых отдал четыре ассиста.

Также не пропустите: "Реал" договорился со сборной Бразилии о том, чтобы игрока вернулись в клуб раньше положенного срока. | http://soccernews.ru