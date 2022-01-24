Альба высказался о критике в свой адрес

Теги барселонажорди альба

Альба высказался о критике в свой адрес

Фото: инстаграм Альбы\Автор неизвестен

Защитник сборной Испании и "Барселоны" Жорди Альба после победы над "Алавесом" (1:0) в 22-м туре Ла Лиги поделился мнением о критике, которая на него посыпалась после поражения от "Атлетика" (2:3) в матче 1\8 финала Кубка Короля.

"Я уже много лет чувствую, что ко мне относятся особо. Такое случается не впервые. Но я принимаю критику, она всегда будет.

Если я хорошо играю, обо мне никто не говорит. Если я провожу нормальный матч, меня критикуют за то, что я не организовал два гола. Если я играю плохо, я убит. Но я понимаю, что в прошлой игре сыграл не лучшим образом.

Никто не дарил мне 10 лет в "Барселоне". Выделяют всегда только ветеранов. Выглядит так, словно в "Барселоне" есть только ветераны, больше никого.

О ветеранах говорят уже четыре года. Тогда мне было 28 лет. Вот так обстоят дела. Сейчас мне 32 года, но я чувствую, что силен. Матчи могут складываться лучше или хуже, но, повторюсь, в прошлой игре я не был хорош", – сказал испанец.

В нынешнем сезоне Альба сыграл в в 15 матчах Ла Лиги, в которых отдал четыре ассиста.

Также не пропустите: "Реал" договорился со сборной Бразилии о том, чтобы игрока вернулись в клуб раньше положенного срока. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Спартак" создаст женскую команду

Официально: "Спартак" создаст женскую команду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов