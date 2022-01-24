Альба высказался о критике в свой адрес
Фото: инстаграм Альбы\Автор неизвестен
Защитник сборной Испании и "Барселоны" Жорди Альба после победы над "Алавесом" (1:0) в 22-м туре Ла Лиги поделился мнением о критике, которая на него посыпалась после поражения от "Атлетика" (2:3) в матче 1\8 финала Кубка Короля.
"Я уже много лет чувствую, что ко мне относятся особо. Такое случается не впервые. Но я принимаю критику, она всегда будет.
Если я хорошо играю, обо мне никто не говорит. Если я провожу нормальный матч, меня критикуют за то, что я не организовал два гола. Если я играю плохо, я убит. Но я понимаю, что в прошлой игре сыграл не лучшим образом.
Никто не дарил мне 10 лет в "Барселоне". Выделяют всегда только ветеранов. Выглядит так, словно в "Барселоне" есть только ветераны, больше никого.
О ветеранах говорят уже четыре года. Тогда мне было 28 лет. Вот так обстоят дела. Сейчас мне 32 года, но я чувствую, что силен. Матчи могут складываться лучше или хуже, но, повторюсь, в прошлой игре я не был хорош", – сказал испанец.
В нынешнем сезоне Альба сыграл в в 15 матчах Ла Лиги, в которых отдал четыре ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14