Альба высказался о победе "Барселоны" над "Алавесом"

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Альба высказался о победе "Барселоны" над "Алавесом"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба высказался по поводу разгромной победы своей команды над "Алавесом" (4:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

"По ходу матча мы иногда сомневались, но довели дело до победы, чему очень рады. Когда все идет не по плану - это нормально. Но мы взяли все под контроль", - сказал Альба.

Отметим, "Барселона" вышла в единоличные лидеры Примеры.

В 9 матчах Ла Лиги футболист отметился 1 голом.

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