Альба является лучшим защитником по голевым передачам в топ-5 европейских лигах

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси открыл счёт в матче десятого тура Примеры против "Атлетика" после голевой передачи от Жорди Альбы.

Таким образом, левый фулбек "сине-гранатовых" сделал пятый ассист в текущем розыгрыше Ла Лиги. Это лучший показатель среди защитников в топ-5 европейских чемпионатах.

Стоит отметить, что 4 из 5 результативных пасов Альбы адресовались Месси.

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