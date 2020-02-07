Альба жёстко высказался о конфликте Месси и Абидаля
Левый защитник "Барселоны" Жорди Альба поделился мнением о разногласиях, которые возникли между капитаном команды Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
"Нам достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы ещё стали бросаться им внутри клуба. Мы все вместе должны помогать друг другу", - цитирует Альбу Sport.es.
Напомним, что за последнюю неделю Месси поссорился не только с Абидалем, а ещё и с двумя партнёрами по команде - Марком-Андре тер Штегеном и Жераром Пике.
Накануне стало известно, что аргентинец потребовал отставки президента клуба Жозепа Бартомеу и назначения Хави на пост главного тренера.
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|19
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|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14