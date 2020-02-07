Альба жёстко высказался о конфликте Месси и Абидаля

Левый защитник "Барселоны" Жорди Альба поделился мнением о разногласиях, которые возникли между капитаном команды Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

"Нам достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы ещё стали бросаться им внутри клуба. Мы все вместе должны помогать друг другу", - цитирует Альбу Sport.es.

Напомним, что за последнюю неделю Месси поссорился не только с Абидалем, а ещё и с двумя партнёрами по команде - Марком-Андре тер Штегеном и Жераром Пике.

Накануне стало известно, что аргентинец потребовал отставки президента клуба Жозепа Бартомеу и назначения Хави на пост главного тренера.

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