Албания обыграла сборную Беларуси в матче Лиги наций

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Албания обыграла сборную Беларуси в матче Лиги наций

Албания обыграла сборную Беларуси в матче группы 4 дивизиона С Лиги наций. 

В составе победителей отметились Соколь Чикалеши и Кейди Баре.

Белоруссия - Албания - 0:2 (0:1)

Голы: Чикалеши, 23 - 0:1, Баре, 79 - 0:2.

Белоруссия: Гутор, Бордачев, Мартынович, Наумов, Золотов (Скавыш, 76), Стасевич, Нехайчик, Драгун, Яблонский (Бахар, 86), Селява (Хачатурян, 46), Лисакович.

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Дермаку, Весели, Абраши, Траши (Роши, 68), Гьясула, Баре, Чикалеши (Балай, 72), Манай (Михай, 90).

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