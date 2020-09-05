Албания обыграла сборную Беларуси в матче Лиги наций
Албания обыграла сборную Беларуси в матче группы 4 дивизиона С Лиги наций.
В составе победителей отметились Соколь Чикалеши и Кейди Баре.
Белоруссия - Албания - 0:2 (0:1)
Голы: Чикалеши, 23 - 0:1, Баре, 79 - 0:2.
Белоруссия: Гутор, Бордачев, Мартынович, Наумов, Золотов (Скавыш, 76), Стасевич, Нехайчик, Драгун, Яблонский (Бахар, 86), Селява (Хачатурян, 46), Лисакович.
Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Дермаку, Весели, Абраши, Траши (Роши, 68), Гьясула, Баре, Чикалеши (Балай, 72), Манай (Михай, 90).
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|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4