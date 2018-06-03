Албания - Украина - 1:4 (обзор)

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Албания - Украина - 1:4 (обзор)Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором сборная Украины разгромила национальную команду Албании.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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