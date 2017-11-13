Албания в товарищеском поединке одержала победу над Турцией

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Албания в товарищеском поединке одержала победу над Турцией

В рамках товарищеской встречи сборная Турции уступила Албании.

Турция - Албания 2:3

Голы: Садику, 24 - 0:1, Садику, 39 - 0:2, Ундер, 47 - 1:2, Грезда, 55 - 1:3, Акбаба, 60 - 2:3

Турция: Бабаджан - Сеюнджю, Туран, Ярдымджи, Азиз - Озъякуп, Йокушлу, Чалханоглу, Ундер, Караман (Акбаба, 60) - Тосун.

Албания: Бериша - Весели, Леняни, Хюсай, Маврай - Джака, Грезда, Мемушай, Лиляй, Роши - Садику.

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