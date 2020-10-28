Албанская модель - о Роналду: я не смогла бы ему отказать (фото красотки)

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Албанская модель - о Роналду: я не смогла бы ему отказать (фото красотки)

Албанская модель Эрьона Сулеймани, которая ранее была замужем за швейцарским футболистом Блеримом Джемаили, заявила, что ей очень нравится португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я считаю Роналду самым красивым футболистом в мире. Если бы он позвонил мне, я бы не смогла ему отказать", - приводит слова Сулеймани Panorama.

Роналду с 2016 года состоит в отношениях с испанкой Джорджиной Родригес. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

Не пропустите: Девушка Роналду сфотографировалась в роскошном авто футболиста за два миллиона евро. | http://soccernews.ru
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