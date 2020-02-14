Албанский форвард Манай может дебютировать за "Барселону" в матче с "Хетафе"

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Албанский форвард Манай может дебютировать за "Барселону" в матче с "Хетафе"

Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой команды на домашний матч 24-го тура Примеры против "Хетафе".

Среди прочих в состав "блауграны" включён нападающий Рей Манай, которого клуб купил у "Альбасете" 20 января.

22-летний албанец уже провёл 2 матча за "Барселону Б" и забил 1 гол, реализовав пенальти.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето;

Защитники: Серджи Роберто, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Хуниор Фирпо, Рональд Араухо;

Полузащитники: Серхио Бускетс, Артуро Видаль, Иван Ракитич, Френки де Йонг, Артур;

Нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансу Фати, Рей Манай.

Матч "Барселона" - "Хетафе" состоится в субботу, 15 февраля, в 17:00 по московскому времени.

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