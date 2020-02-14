Албанский форвард Манай может дебютировать за "Барселону" в матче с "Хетафе"
Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой команды на домашний матч 24-го тура Примеры против "Хетафе".
Среди прочих в состав "блауграны" включён нападающий Рей Манай, которого клуб купил у "Альбасете" 20 января.
22-летний албанец уже провёл 2 матча за "Барселону Б" и забил 1 гол, реализовав пенальти.
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето;
Защитники: Серджи Роберто, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Хуниор Фирпо, Рональд Араухо;
Полузащитники: Серхио Бускетс, Артуро Видаль, Иван Ракитич, Френки де Йонг, Артур;
Нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансу Фати, Рей Манай.
Матч "Барселона" - "Хетафе" состоится в субботу, 15 февраля, в 17:00 по московскому времени.
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14