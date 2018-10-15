Альберто Морено отказывается продлевать контракт с "Ливерпулем"

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Альберто Морено отказывается продлевать контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено отказывается продлевать контракт со своим клубом, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 26-летний испанец намерен отработать до конца действующее соглашение с "красными", истекающее летом 2019 года, и уйти в другую команду, где он будет получать больше игровой практики.

Морено выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, сыграл 137 матчей, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.

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