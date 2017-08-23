Албин: "Бакланы? Не стоит ко всему относиться слишком серьезно"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал возникший резонанс вокруг его слов о том, что бакланы повредили крышу стадиона "Санкт-Петербург".

"Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьёзно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть… доля шутки", — написал Албин в Facebook.

Ранее Албин заявил, что птицы портят крышу на стадионе и это приводит к протечкам.

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