Албин: "Бакланы? Не стоит ко всему относиться слишком серьезно"

Теги зенит санкт-петербург

Албин: "Бакланы? Не стоит ко всему относиться слишком серьезно"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал возникший резонанс вокруг его слов о том, что бакланы повредили крышу стадиона "Санкт-Петербург".

"Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьёзно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть… доля шутки", — написал Албин в Facebook.

Ранее Албин заявил, что птицы портят крышу на стадионе и это приводит к протечкам. 

Не пропустите: Стадион "Санкт-Петербург" предлагают переименовать в "Баклан-Арену". | http://soccernews.ru

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