Альбиоль: "Как и "Ман Сити", мы тоже в хорошей форме"

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Альбиоль: "Как и "Ман Сити", мы тоже в хорошей форме"

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль поделился мнением о матче против "Ромы" (1:0) и прокомментировал предстоящий матч Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".

"Рады победе в тяжелой игре, против "Ромы" всегда сложно играть на выезде. Впереди еще много матчей, мы должны сохранять спокойствие и сконцентрироваться на восстановлении к матчу против "Манчестер Сити" - это лучшая команда Европы прямо сейчас.

Надеюсь, будет отличная игра. Естественно, как защитник, не хочу, чтобы счет был 4:3, но все ждут этого матча, потому что обе команды много атакуют и забивают. Как и "Ман Сити", мы тоже в хорошей форме. Думаю, по сравнению с предыдущими сезонами наша команда стала психологически сильнее и не повторяет прежних ошибок. Отсюда и стабильность в результатах" - приводит слова Альбиоля Mediaset Premium.

Смотрите также обзор матча "Рома" - "Наполи". | http://soccernews.ru

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