Альбиоль может вернуться в "Валенсию"

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Альбиоль может вернуться в "Валенсию"

"Валенсия" хочет вернуть защитника "Наполи" Рауля Альбиоля, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 8 миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее испанец уже играл за "Валенсию" с 2004 по 2009 годы.

В этом сезоне 32-летний Альбиоль провел за "Наполи" 8 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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