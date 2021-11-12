Альбиоль продлил контракт с "Вильярреалом"

Фото твиттер "Вильярреала"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о подписании нового договора с центральным защитником Раулем Альбиолем.

Теперь контракт между сторонами рассчитан до июня 2023 года. Предыдущее соглашение истекало следующим летом.

36-летний Альбиоль проводит в "жёлтой субмарине" третий сезон, он сыграл 98 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: "Барселона" ведёт переговоры с саудовской компанией о титульном спонсорстве. | http://soccernews.ru