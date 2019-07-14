Алдервейрелд близок к переходу в "Рому"
"Рома" сделала ещё один шаг навстречу подписанию защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "волки" договорились с футболистом об условиях четырёхлетнего контракта с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Теперь "Роме" необходимо согласовать со "шпорами" сумму сделки. Римляне предлагают за 30-летнего бельгийца 20 миллионов евро, но лондонский клуб рассчитывает выручит не менее 28 миллионов.
В прошлом сезоне Алдервейрелд сыграл за "Тоттенхэм" 50 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: "Рома" возобновила интерес к вингеру "Милана". | http://soccernews.ru
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