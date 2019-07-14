Алдервейрелд близок к переходу в "Рому"

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Алдервейрелд близок к переходу в "Рому"

"Рома" сделала ещё один шаг навстречу подписанию защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "волки" договорились с футболистом об условиях четырёхлетнего контракта с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Теперь "Роме" необходимо согласовать со "шпорами" сумму сделки. Римляне предлагают за 30-летнего бельгийца 20 миллионов евро, но лондонский клуб рассчитывает выручит не менее 28 миллионов.

В прошлом сезоне Алдервейрелд сыграл за "Тоттенхэм" 50 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Рома" возобновила интерес к вингеру "Милана". | http://soccernews.ru
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