Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может сменить клуб.

По словам футболиста, он не принял окончательного решения по будущему в клубе.

"Я действительно пока что ничего не знаю. В душе я просто хочу вернуться в "Тоттенхэм". Посмотрим. Я был предельно сконцентрирован на Чемпионате Мира. Я снова хотел что-то доказать. Показать, что тот период перед турниром, когда я не играл – по какой бы то ни было причине – не был оправдан.Я хотел показать, что я все еще тот же Тоби, что и в ноябре. Я был счастлив, что смог сыграть в четырех или пяти матчах на Чемпионате мира. Это сразу заставило меня хорошо себя чувствовать. Физически не было никаких проблем, потому что это была единственная серьезная травма за всю мою карьеру. Я был травмирован всего три или четыре месяца за всю карьеру. Нужно постучать по дереву, но я не могу пожаловаться на здоровье. Я рад, что смог вернуться таким образом", - сказал он.

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