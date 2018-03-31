Алдервейрелд не получает игровую практику из-за решения покинуть "Тоттенхэм"

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Алдервейрелд не получает игровую практику из-за решения покинуть "Тоттенхэм"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд не получает игровую практику из-за решения покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино оставляет бельгийского центрбека вне состава, поскольку понимает, что в следующем сезоне он уже не будет играть в команде.

Ранее аналогичная ситуация была с другим защитником Кайлом Уокером, который намеревался уйти в "Манчестер Сити".

Отметим, что 29-летний Алдервейрелд последний раз выходил на поле в составе "Тоттенхэма" 18 февраля, после чего, по информации СМИ, он был травмирован.

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