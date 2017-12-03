Алдервейрелд: "Не знаю, когда вернусь в строй"



Бельгийский защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

"У меня серьезная мышечная травма и есть большая вероятность рецидива. Если мышца полностью порвется, то мне придется перенести операцию, после которой я буду восстанавливаться больше трех месяцев. Поэтому мы аккуратно проводим курс реабилитации. Не знаю, когда вернусь в строй. Если буду спешить, то могу усугубить травму. Через две недели мы проведем еще одно обследование, которое покажет есть ли прогресс в лечении. Я постараюсь вернуться на поле как можно скорее", – приводит слова Алдервейрелда Sky Sports.

В этом сезоне 28-летний Алдервейрелд провел за "Тоттенхэм" 15 матчей.

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