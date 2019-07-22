Алдервейрелд определился со своим будущим в "Тоттенхэме"

Теги тоттенхэмтоби алдервейрелд

Алдервейрелд определился со своим будущим в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд огласил своё решение касательно будущего в лондонском клубе.

"Я сконцентрирован только на "Тоттенхэме". В следующем сезоне я собираюсь играть здесь. Меня назначили капитаном, и это демонстрирует доверие со стороны тренера. А я просто стараюсь делать то, что должен", - цитирует 30-летнего бельгийца AS.

Напомним, что контракт Алдервейрелда со "шпорами" истекает следующим летом. СМИ пишут о заинтересованности "Ромы" в его услугах.

Центрбек выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, сыграл 159 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: СМИ узнали причину исключения Льориса из заявки "Тоттенхэма" на азиатское турне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

8 футбольных клубов вошли в топ-50 рейтинга Forbes самых дорогих спортивных команд

8 футбольных клубов вошли в топ-50 рейтинга Forbes самых дорогих спортивных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов