Алдервейрелд определился со своим будущим в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд огласил своё решение касательно будущего в лондонском клубе.

"Я сконцентрирован только на "Тоттенхэме". В следующем сезоне я собираюсь играть здесь. Меня назначили капитаном, и это демонстрирует доверие со стороны тренера. А я просто стараюсь делать то, что должен", - цитирует 30-летнего бельгийца AS.

Напомним, что контракт Алдервейрелда со "шпорами" истекает следующим летом. СМИ пишут о заинтересованности "Ромы" в его услугах.

Центрбек выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, сыграл 159 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: СМИ узнали причину исключения Льориса из заявки "Тоттенхэма" на азиатское турне. | http://soccernews.ru