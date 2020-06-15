Алдервейрелд отреагировал на петицию о его памятнике в Антверпене

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Алдервейрелд отреагировал на петицию о его памятнике в Антверпене

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился мыслями о том, что жители Антверпена предлагают установить в городе памятник в его честь.

"Я такую петицию подписывать не буду. Не думаю, что когда-нибудь заслужу статую в свою честь. Никогда не сказал бы, что настало время для появления памятника мне, потому что не считаю, что буду достоин этого", - цитирует футболиста The Sun.

Алдервейрелд - уроженец Антверпена. За местные клубы он играл с пятилетнего возраста. В 2004 году игрока переманил "Аякс".

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