Алдервейрелд поделился ожиданиями от матча с Англией

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд прокомментировал предстоящую игру против Англии.

"Мы рассчитываем только на победу в игре с Англией и намерены выиграть этот матч, как и все остальные. Соперник обладает хорошим набором игроков, которые любят быстрый и комбинационный футбол. В игре с Тунисом у нас были некоторые проблемы в защите, из-за чего мы пропускали довольно неприятные контратаки от соперника. В подготовке к игре с Англией мы уделим особое внимание защите, но отсиживаться весь матч на своей половине поля у игроков нашей команды нет даже в мыслях.

В сборной Англии собраны лучшие игроки АПЛ, и все они мне известны далеко не понаслышке. Иногда футболисты нашей сборной обмениваются сообщениями с английскими футболистами, с которыми хорошо общаемся, однако все максимально сосредоточены на предстоящем матче" - приводят слова игрока российские СМИ.

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