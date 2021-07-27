Алдервейрелд покинул "Тоттенхэм" и перебрался в Катар

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Алдервейрелд покинул "Тоттенхэм" и перебрался в Катар

Фото: инстаграм Тоби Алдервейрелда/Автор неизвестен 

Бельгийский защитник лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд перешел в катарский "Аль-Духайль", сообщается на официальном сайте английского клуба.

Сумма трансфера составила 15,2 миллиона евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

32-летний Алдервейрелд выступал за "Тоттенхэм" с 2015 года. Всего он провел за лондонский клуб 236 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Атлетико", "Саутгемптон" и "Аякс". За сборную Бельгии сыграл 113 матчей и забил пять мячей. Трехкратный чемпион Нидерландов, чемпион Испании, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов.

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