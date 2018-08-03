Алдервейрелд поставил ультиматум "Тоттенхэму"

Теги тоттенхэмманчестер юнайтедтоби алдервейрелд

Алдервейрелд поставил ультиматум "Тоттенхэму"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд поставил ультиматум своему клубу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, бельгийский центрбек хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" текущим летом и если "шпоры" будут этому препятствовать, то футболист дождётся завершения следующего сезона и покинет команду на правах свободного агента.

Напомним, что "Тоттенхэм" требовал за 29-летнего Алдервейрелда почти 85 миллионов евро. 

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе португальского вратаря. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов