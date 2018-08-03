Алдервейрелд поставил ультиматум "Тоттенхэму"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд поставил ультиматум своему клубу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, бельгийский центрбек хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" текущим летом и если "шпоры" будут этому препятствовать, то футболист дождётся завершения следующего сезона и покинет команду на правах свободного агента.

Напомним, что "Тоттенхэм" требовал за 29-летнего Алдервейрелда почти 85 миллионов евро.

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