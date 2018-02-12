Алдервейрельд раздумывает над уходом из "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрельд раздумывает над уходом из лондонского клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 28-летний бельгиец недоволен своим положением в стане "шпор" - в этом сезоне он сыграл всего 16 матчей во всех турнирах.

Отметим, что за развитием ситуации вокруг Алдервейрельда, чей контракт с "Тоттенхэмом" истекает летом 2019 года, следят "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реал".

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