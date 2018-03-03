Алдервейрелд, скорее всего, не сыграет с "Ювентусом"

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Алдервейрелд, скорее всего, не сыграет с "Ювентусом"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд, вероятнее всего, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"В случае с Алдервейрелдом мы должны быть осторожны. Надо оценивать его состояние каждый день. Я не верю, что Тоби может быть готов к матчу с "Ювентусом" - цитирует главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино 101 Great Goals.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится 7 марта. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 2:2. 

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