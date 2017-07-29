Алдервейрелд сообщил, что "Тоттенхэм" не предлагал ему продлить контракт

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Алдервейрелд сообщил, что "Тоттенхэм" не предлагал ему продлить контракт

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд прояснил ситуацию с продлением соглашения с клубом.

"Никаких новостей, я ничего не знаю. Ноль" - приводит слова Алдервейрелда Sky Sports.

Контракт футболиста с "шпорами" действует до лета 2019 года. В прошлом сезоне он провел 30 игр и отметился одним голом.

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