Алдервейрелд восстановился после травмы

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Алдервейрелд восстановился после травмы

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд восстановился после травмы подколенного сухожилия, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, бельгийский центрбек уже приступил к тренировкам в общей группе и готовится вместе с командой к матчу 30-го тура АПЛ против "Борнмута".

Напомним, что 29-летний Алдервейрелд не выходил на поле с середины февраля. В этом сезоне он сыграл за "Тоттенхэм" 17 матчей и сделал 1 ассист.

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