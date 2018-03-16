Алдервейрелд восстановился после травмы подколенного сухожилия

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Алдервейрелд восстановился после травмы подколенного сухожилияБельгийский защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд восстановился после травмы подколенного сухожилия, которую получил в ноябре прошлого года. 

Не исключено, что Алдервейрелд сможет принять участие в четвертьфинальном матче Кубка Англии с "Суонси", который состоится 17 марта.

"Алдервейрелд вернулся в состав 13 марта. Мы посмотрим на него в деле и будем решать, что делать дальше. Я ещё не определился, будет ли он участвовать в игре с "Суонси", - сообщили в клубе.

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