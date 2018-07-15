Алдервейрелд выбрал лучшего голкипера ЧМ-2018

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Алдервейрелд выбрал лучшего голкипера ЧМ-2018

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд считает Уго Льориса лучшим голкипером ЧМ-2018.

"Франция очень сильна, ее защиту сложно взломать. Мы больше владели мячом, но пространства было очень мало. Мы пробовали все, что могли. Но когда мы проходили через оборону, там был Уго. Он сделал несколько прекрасных сэйвов. Когда я бил, то думал, что будет гол, но он спас Францию. Реакция и выбор позиции - его лучшие качества. Он точно знает, куда полетит мяч" - приводит слова бельгийца Mirror.

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