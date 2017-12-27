Альдо Серена: "Неймар? Я играл вместе с Ван Бастеном и Маттеусом - лидеры ведут себя по-другому"

Известный в прошлом итальянский футболист Альдо Серена не видит в форварде французского ПСЖ Неймаре лидера своей команды.

" У меня есть некоторые сомнения относительно Неймара, который не обладает необходимой зрелостью. Я играл вместе с Марко ван Бастеном и Лотаром Маттеусом - лидеры ведут себя по-другому. Вот почему Эдинсон Кавани, возможно, является лучшим ориентиром в плане лидерских качеств для парижской команды ", - цитирует бывшего футболиста le10sport.

Напомним, "Реалу" советуют отказаться от идеи покупки Неймара. | soccernews.ru