Альдо Серена: "Неймар? Я играл вместе с Ван Бастеном и Маттеусом - лидеры ведут себя по-другому"

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Альдо Серена: "Неймар? Я играл вместе с Ван Бастеном и Маттеусом - лидеры ведут себя по-другому"Известный в прошлом итальянский футболист Альдо Серена не видит в форварде французского ПСЖ Неймаре лидера своей команды.

"У меня есть некоторые сомнения относительно Неймара, который не обладает необходимой зрелостью. Я играл вместе с Марко ван Бастеном и Лотаром Маттеусом - лидеры ведут себя по-другому. Вот почему Эдинсон Кавани, возможно, является лучшим ориентиром в плане лидерских качеств для парижской команды", - цитирует бывшего футболиста le10sport.

Напомним, "Реалу" советуют отказаться от идеи покупки Неймара. | soccernews.ru

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