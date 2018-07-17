Алдонин дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018
Известный в прошлом российский футболист Евгений Алдонин дал оценку выступлению национальной сборной на ЧМ-2018.
"Можно сказать, что результат сборной на Чемпионате Мира - вне системы. Бывает, что вырастает сильное поколение футболистов, как в Германии или Испании, и это уже вопрос времени - когда они выиграют Чемпионат Мира или Европы. Но то, что происходит с нашей сборной, останется в истории российского футбола. Всё-таки 32 года не выходили из группы. Думаю, этот результат всколыхнёт и даст толчок нашему футболу" - сказал Алдонин.
Напомним, что сборная России сенсационно добралась до четвертьфинала мундиаля, где только в серии пенальти уступила будущему финалисту ЧМ Хорватии.
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