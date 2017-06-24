Алдонин: "Головин мог бы заиграть в Англии уже сегодня"

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Алдонин: "Головин мог бы заиграть в Англии уже сегодня"Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в Англии.

"Саша показывает неплохой футбол, берет на себя игру, активно участвует как в атакующих действиях, так и в оборонительных. Может ли он уже сегодня заиграть в Англии? Почему нет? Он - молодой и перспективный парень, в ЦСКА уже один из лидеров. Для него интерес со стороны британских клубов является дополнительным стимулом улучшать свою игру. Думаю, он смог бы реализовать себя уже сегодня", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, ЦСКА хочет купить румынского хавбека. | soccernews.ru

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