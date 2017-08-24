Алдонин: "Хотелось бы, чтобы ЦСКА претендовал на выход в плей-офф ЛЧ, поэтому надеюсь на благосклонный жребий"

Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин высказался о шансах московского ЦСКА пробиться в стадию плей-офф Лиги Чемпионов.

"Хотелось бы, чтобы наша команда претендовала на выход в плей-офф, а там нас ждут топ-клубы. Понятно, что смотреть на "Баварию" приятно, но с такими командами сложно соперничать. Поэтому хотелось благосклонного жребия. Выход ЦСКА в групповой этап - это уже большое дело, заработаны большие деньги для клуба, и казна ЦСКА по ходу турнира еще пополнится. Ну и, повторюсь, для молодых игроков выступления на таком турнире - большой шанс и опыт", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, Мутко верил в выход ЦСКА в групповую стадию ЛЧ. | soccernews.ru