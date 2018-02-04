Алдонин: "Мусе не надо будет много времени, чтобы влиться в ЦСКА"

Теги ахмед мусацска москваевгений алдонин

Алдонин: "Мусе не надо будет много времени, чтобы влиться в ЦСКА"Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин высказался о возвращении форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусы в московский ЦСКА.

"Все болельщики знают его сильные качества, его скорость. Ему не нужно будет много времени, чтобы влиться в коллектив. Самое главное - набрать форму быстро. Желаю ему хорошо себя проявить в ЦСКА", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет при зрителях. | soccernews.ru

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