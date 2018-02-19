Алдонин: "Не стал бы говорить, что "Спартак" наверняка не пройдет "Атлетик"

Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин считает, что московский "Спартак" еще не потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы в противостоянии с "Атлетиком" из Бильбао.

"В Бильбао наверняка будет хорошая погода, хорошее поле... Всегда есть шансы. "Спартак" - играющая команда, и если все получится, то в принципе они могут забить и три мяча. То, что все это будет очень трудно сделать - понятное дело: перед выездом они себе крайне осложнили ситуацию. А говорить, что "Спартак" наверняка не выйдет, не стал бы.

Здесь надо сыграть в некую авантюру - по большому счету им нечего терять. Счет 1:3 дома говорит о том, что надо максимально остро играть у чужих ворот. Стартовый отрезок встречи, скорее всего, будет определяющим в этой игре. "Спартаку" важно забить в первые 20-30 минут", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, "Спартак" - основной претендент на Льяича. | soccernews.ru