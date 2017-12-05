Алдонин: "Перед ЦСКА стоит задача тяжелая, но выполнимая"

Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский ЦСКА сыграет на выезде против английского "Манчестер Юнайтед".

"Если есть шанс попасть в плей-офф Лиги Чемпионов, нужно обязательно бороться. Понятно, что задача - непростая. "Манчестер Юнайтед" имеет сумасшедшую беспроигрышную серию, а у ЦСКА существуют большие проблемы с составом. Задача - тяжелая, но выполнимая. Было бы плохо, если шансов совсем не было. Очень здорово, что обеспечили еврокубковую весну. Осталось определиться со статусом турнира. С учетом всех потерь ЦСКА сложно будет рассчитывать на успех", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Бабаев оценил важность двух ближайших матчей для ЦСКА. | soccernews.ru