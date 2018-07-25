Алдонин: "Переживаю за ЦСКА после ухода Березуцких"

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин переживает за выступление "армейцев" после ухода из команды Алексея и Василия Березуцких.

"Конечно, чувство тревоги присутствует. Думаю, такое чувство есть у каждого болельщика ЦСКА. Но время идёт, и перемены неизбежны. Поэтому для красно-синих этот матч очень важен в плане информации о подготовленности и возможностях футболистов. Потому что «Локомотив» по прошлому сезону выглядел очень прилично и чемпионом стал по делу. В игре с таким соперником как раз можно будет увидеть потенциал команды. Не полностью, конечно, но тем не менее информация для тренеров будет", - сказал Алдонин.

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