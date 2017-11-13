Алдонин: "Победа над сборной Испании - реальна"

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Алдонин: "Победа над сборной Испании - реальна"Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин верит в победу сборной России над национальной командой Испании в завтрашнем товарищеском матче.

"Реальна ли победа над испанцами? Нет ничего нереального. Все реально. Не думаю, что испанцы оба тайма будут играть сильнейшим составом. Да и темп игры все равно будет отличаться от официальных матчей. Поэтому не стоит бояться испанцев. Дома надо, конечно, стараться играть первым номером", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, Булатов критически высказался о шансах на удачное выступление сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru

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