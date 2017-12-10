Алдонин поделился ожиданиями от матча "Спартак" - ЦСКА

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Алдонин поделился ожиданиями от матча "Спартак" - ЦСКА

Известный в прошлом российский футболист Евгений Алдонин высказался в преддверии матча 20-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.

"Я жду полные трибуны, прежде всего. Дерби всегда получаются горячими, даже в холодную погоду, поэтому зрелище будет интересным. Фаворитов в таких играх быть не может. Не зависимо от того, какое место занимают команды в таблице. Мне бы хотелось, чтобы армейцы победили со счётом 2:1. Хотя, в принципе, мне без разницы с каким счётом будет добыта победа, главное, чтобы она была" - сказал Алдонин.

Напомним, что матч "Спартак" - ЦСКА состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

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