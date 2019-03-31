Алдонин попросил поступить по-мужски третьего мужа Началовой

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Алдонин попросил поступить по-мужски третьего мужа Началовой

Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА и второй муж скончавшейся певицы Юлии Началовой, попросил поступить по-мужски хоккеиста Александра Фролова, который являлся третьим мужем артистки.

В последние годы Фролов и Началова судились из-за 167-метровой квартиры в элитном жилом комплексе "Кутузовская Ривьера" в Москве. Эта квартира была куплена Алдонина в браке с Началовой и оставлена им для их общей дочери Веры.

"Что бы я сказал Фролову? Прежде всего, чтобы он поступил по-мужски, как порядочный и приличный мужчина. Думаю, это главное", - сказал Алдонин в ток-шоу Андрея Малахова.

Не пропустите: Экс-игрок ЦСКА Алдонин посетил похороны певицы Началовой. | http://soccernews.ru

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