Алдонин попросил поступить по-мужски третьего мужа Началовой

Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА и второй муж скончавшейся певицы Юлии Началовой, попросил поступить по-мужски хоккеиста Александра Фролова, который являлся третьим мужем артистки.

В последние годы Фролов и Началова судились из-за 167-метровой квартиры в элитном жилом комплексе "Кутузовская Ривьера" в Москве. Эта квартира была куплена Алдонина в браке с Началовой и оставлена им для их общей дочери Веры.

"Что бы я сказал Фролову? Прежде всего, чтобы он поступил по-мужски, как порядочный и приличный мужчина. Думаю, это главное", - сказал Алдонин в ток-шоу Андрея Малахова.

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