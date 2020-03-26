Алдонин рассказал о совместной работе с Игнашевичем в "Торпедо"

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Алдонин рассказал о совместной работе с Игнашевичем в "Торпедо"

Тренер "Торпедо" Евгений Алдонин рассказал о совместной работе с Сергеем Игнашевичем.

В качестве футболистов Алдонин и Игнашевич играли вместе в ЦСКА.

"Еще во время карьеры, будучи футболистом, поступил в Высшую школу тренерского мастерства. Уже тогда понимал, что хочу связать свою дальнейшую судьбу с футболом.

Еще раньше можно было сказать, что у Игнашевича аналитический склад ума. Он постоянно анализировал свои действия и действия команды еще во время футбольной карьеры. Если бы я понимал, что он захочет стать тренером, то сказал бы, что на 99% у него получится", - передает слова Алдонина "Матч ТВ".

После 27 туров ФНЛ "Торпедо" занимает 4 место в турнирной таблице.

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