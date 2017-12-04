Алдонин: "Результат работы Слуцкого в Англии мог быть иным"
Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого из английского "Халл Сити".
"Будущее Леонида Слуцкого в Англии будет теперь зависеть от ситуации и от поддержки, которую ему оказывают. Сложно заработать себе репутацию всего за полгода, да еще и с таким результатом. Слуцкий точно приобрел опыт, ведь негативный опыт - тоже опыт. Чемпионшип - очень сложный чемпионат, с приличной "мясорубкой". Если бы Леониду Викторовичу позволили сделать те приобретения, которые он хотел, то результат был бы иным. Плюс было давление со стороны болельщиков, но этому не надо удивляться, когда результаты команды - отрицательные", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.
Напомним, увольнение Слуцкого также прокомментировал Канчельскис. | soccernews.ru
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|Вулверхэмптон
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|20
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|Шеффилд Юнайтед
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|20
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|Лидс Юнайтед
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|Мидлсбро
|20
|29
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|Престон Норт Энд
|20
|29
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|Брентфорд
|20
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|12
|Шеффилд Уэнсдэй
|20
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|Ноттингем Форест
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|14
|Рединг
|20
|26
|15
|Фулхэм
|20
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|16
|Норвич Сити
|20
|24
|17
|Миллуол
|20
|22
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|20
|22
|19
|Барнсли
|20
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|20
|Халл Сити
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|Болтон Уондерерс
|20
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|Бирмингем Сити
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|23
|Сандерленд
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|Бертон Альбион
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