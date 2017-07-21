Алдонин сделал прогноз на матч ЦСКА - "Локомотив"

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Алдонин сделал прогноз на матч ЦСКА - "Локомотив"Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин сделал прогноз на матч второго тура РФПЛ между московскими ЦСКА и "Локомотивом".

"Это будет принципиальный матч - дерби, в котором результат всегда непредсказуем, все на тоненького. Понятно, что фаворитом является ЦСКА, и он должен победить", - приводит слова Алдонина, который ныне выступает за клуб "Зоркий" из Московской области, СЭ.

Напомним, Головин назвал главных соперников ЦСКА в новом чемпионате. | soccernews.ru

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