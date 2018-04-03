Алдонин: "Шансы в противостоянии ЦСКА и "Арсенала" равны"

Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин высказался о противостоянии московского ЦСКА и лондонского "Арсенала" в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Могу сказать, что шансы команд равны, хотя фаворитом, наверное, считается все же ”Арсенал" по определенному статусу и вариативности состава. Армейцы все-таки играют одной обоймой достаточно долго, могут возникать некоторые трудности с нехваткой игроков. Тем не менее, бой эти футболисты дадут, я уверен. Большой плюс ЦСКА в том, что там много ребят с громадным опытом, в том числе международным", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, ожиданиями от матчей ЦСКА с "Арсеналом" поделился и Мутко. | soccernews.ru