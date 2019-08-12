Алдонин требует от полиции 47 миллионов рублей

Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин хочет, чтобы МВД России возместили ему 47,3 миллиона рублей.

Алдонин уверен, что полиция ошиблась в деле о хищении денег в банке "Замоскворецкий", где хранились средства экс-футболиста. Алдонин и его адвокаты считают, что за те 5 лет, что ведется следствие, фигуранты дела успели вывести похищенные деньги.

Отметим, что речь идет о случае, который произошел в 2013 году. Тогда Алдонин открыл счет в банке на 48 миллионов рублей, но в бухгалтерии банка отразилась другая транзакция. Таким образом, мошенники смогли украсть деньги игрока.

Напомним, что за свою карьеру футболиста Алдонин выступал за "Ротор", ЦСКА и "Волгу". Кроме того, на его счету 29 игр за сборную России.

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