Алдонин: "У ЦСКА все должно быть в порядке"

Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин высказался о старте московского ЦСКА в новом сезоне.

"У ЦСКА одно очко после двух туров - повод для тревоги? Какая может быть тревога? Все прекрасно понимают, что состав обновился практически на 80%. Сейчас необходимо, чтобы игроки получили опыт. И наверняка здесь есть потенциал.

Матч за Суперкубок с "Локомотивом" показал, что ребята - боеспособные. Но суть в том, что в обороне ребята более-менее справляются, а в атаке пока смотрятся не на уровне ЦСКА. Тем не менее, все должно быть в порядке. Алан Дзагоев поправит здоровье. Новобранец Абель Эрнандес наберет форму. И Ильзат Ахметов игровой ритм почувствует.

Мое мнение - в принципе, перспективы неплохие. За оборону, например, я меньше всего переживаю. Радует, что за три игры пропустили всего один гол. Смотрятся неплохо ребята, мало ошибаются. В полузащите, понятное дело, еще нужно почувствовать игрокам плечо товарища. Но и у Яки Бийола, и у Кристиана Бистровича виден большой потенциал. Сейчас же они только-только начали играть вместе. Тот же Ахметов неплохо проявил себя эпизодами: и обыгрывал, и отдавал передачи.

Думаю, что до конца августа еще какие-то приобретения у команды будут. Поэтому уверен, что повода бить тревогу здесь нет. Необходимо тренироваться и набирать форму. Новичков - много, им надо сыграться. Нужно запастись терпением и хорошо делать свою работу", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Абель Эрнандес верит в ЦСКА. | soccernews.ru